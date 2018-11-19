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Российский гаджет поможет слепым «видеть» предметы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские инженеры компании «Бизнес бюро» создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ, которая позволит слепым людям самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Разработка представляет собой гаджет размером с небольшой плеер, который анализирует окружающую обстановку по видео и звуку. В основе работы устройства лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

Сначала система СОМСИ получает изображения и звуки окружающей среды, затем через интернет передает их на вычислительную платформу, где нейросеть анализирует полученные данные и переводит их в голосовое сообщение, тактильную форму.

Кроме того, есть дополнительная функция, с помощью которой быстро идущий человек сможет получить информацию о местности на расстоянии нескольких десятков метров.

Аппарат может определять дистанцию до вещей с помощью ультразвука, наподобие парковочных датчиков на автомобилях.

При этом благодаря системе распознания звуковых сигналов, СОМСИ может помочь не только слепым, но и людям с нарушениями слуха.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Я буду твоими глазами: новый гаджет поможет слепым «видеть» предметы

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