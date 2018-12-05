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«Яндекс» представил собственный смартфон

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Авилов Александр
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Компания «Яндекс» представила собственный смартфон со встроенным голосовым помощником «Алиса». В продажу устройство поступит в четверг, 6 декабря, а стоимость девайса составит 17 990 рублей.

С завтрашнего дня купить «Яндекс.Телефон» можно будет в магазине и музее компании в Москве. А с 7 декабря продажи стартуют через собственную торговую онлайн-площадку «Беру», а также в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и салонах «Вымпелкома».

«Телефон работает на Andrоid 8.1. Он оснащен вoсьмиядеpным процессором Snapdragon 630 и ярким экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что разблокировать аппарат можно будет отпечатком пальца, также дейвайс поддерживает бесконтактную оплату покупок. Кроме того, телефон оснащен суперсовременным определителем номера, который подключен к контактным  данным  организаций. Таким образом, если пользователю звонят из какой-либо компании, он будет об этом знать, даже если номера нет в личном списке контактов.

2 декабря сайт магазина электроники «М.Видео» случайно опубликовал характеристики смартфона «Яндекс.Телефон». А 9 ноября изображение коробки с новым смартфоном «Яндекса» выложил у себя в Twitter аналитик Эльдар Муртазин. Сообщалось, что презентация девайса должна была состояться 19 ноября, а стоимость телефона составит около 19,99 тыс. рублей.

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