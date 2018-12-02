В Сеть утекли характеристики смартфона «Яндекс.Телефон»

Сайт магазина электроники «М.Видео» случайно опубликовал характеристики смартфона «Яндекс.Телефон» за три дня до релиза. Вскоре запись была удалена, однако она всё еще доступна в кэше.



Согласно появившимся данным, смартфон обладает 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Диагональ его экрана составит 5,65 дюймa, разрешение — 2160х1080px. Кроме того, в записи содержится информация о характеристике камер: основная — 16 Мп, а фронтальная — 5 Мп.

Отмечается также, что телефон поддерживает технологию NFC и быстро заряжается.

Презентация гаджета намечена на 5 декабря.

9 ноября изображение коробки с новым смартфоном «Яндекса» выложил у себя в Twitter аналитик Эльдар Муртазин. Сообщалось, что презентация девайса должна была состояться 19 ноября, а стоимость телефона составит около 19,99 тыс. рублей.