Прямой эфир

В Сеть утекли характеристики смартфона «Яндекс.Телефон»

0
Фото: Yandex Smartphone
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт магазина электроники «М.Видео» случайно опубликовал характеристики смартфона «Яндекс.Телефон» за три дня до релиза. Вскоре запись была удалена, однако она всё еще доступна в кэше.

Согласно появившимся данным, смартфон обладает 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Диагональ его экрана составит 5,65 дюймa, разрешение — 2160х1080px. Кроме того, в записи содержится информация о характеристике камер: основная — 16 Мп, а фронтальная — 5 Мп.

Отмечается также, что телефон поддерживает технологию NFC и быстро заряжается.

Презентация гаджета намечена на 5 декабря.

9 ноября изображение коробки с новым смартфоном «Яндекса» выложил у себя в Twitter аналитик Эльдар Муртазин. Сообщалось, что презентация девайса должна была состояться 19 ноября, а стоимость телефона составит около 19,99 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начнут пускать в самолет по смартфону
LG запатентовала смартфон с шестнадцатью камерами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017