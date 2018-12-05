«Яндекс» помирился с «Парнас-Медиа» и «Газпром-медиа» в Мосгорсуде

Мосгорсуд утвердил мировое соглашение компании «Парнас-Медиа» (владелец телеканала «Супер») и «Яндекса» по иску о пиратских копиях сериалов. Производство по делу прекращено.

Принципиальным условием соглашения стал отказ от исковых требований в связи с подписанием антипиратского меморандума, сообщает корреспондент ТАСС.

На вопрос суда, почему соглашение заключено на таких условиях, если можно было просто отказаться от иска, стороны пояснили, что достигли договоренности в рамках меморандума, поэтому пришли именно к таким формулировкам.

Ранее суд утвердил аналогичное соглашение между «Яндексом» и каналом «Газпром-медиа» (владелец канала ТВ-3).

1 ноября «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и ведущие медиахолдинги (Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-медиа холдинг» и «Национальная Медиа Группа») подписали на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом. Две недели спустя «Яндекс» начал удалять из выдачи ссылки на спорный контент в рамках исполнения требований этого документа.