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Xiaomi выпустит смартфон с несколькими камерами

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Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Компания Xiaomi готовится выпустить смартфон с большим количеством камер. Информацию о сотрудничестве с компанией подтвердил генеральный директор стартапа Light Дейв Граннан.

Как уточняет «Ридус», Light является разработчиком аппаратно-программного комплекса, который выводит качество фотографий со смартфонов на новый уровень. В минувшие выходные Nokia представила результат сотрудничества с Light в модели 9 PureView, а позднее контракт с ней заключила компания Sony.

«Мы очень рады сотрудничать с Light, чтобы использовать их передовые решения для обработки изображений в наших будущих устройствах», — заявил глава отвечающего за камеры подразделения Xiaomi Чжу Дан.

В основе разработки Light лежит единовременное использование нескольких камер, каждая из которых захватывает изображение с индивидуальными настройками, а процессор гаджета объединяет их в итоговый кадр.

20 февраля сообщалось, что раскрыты характеристики нового смартфона Xiaomi с тройной камерой.

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