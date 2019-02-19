Прямой эфир

В «Винный гид России» попали 320 выбранных «Роскачеством» марок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роскачество» вместе с Минпромторгом и Минсельхозом представили гид по винам России. В него вошли 320 марок, сделанных из российского винограда, которые стоят дешевле 1 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции, состоявшейся в Москве 19 февраля. 

«До 70% вин (попавших в рейтинг. — Ред.) находились в группе до 500 рублей. Чтобы качественное вино по такой цене приехало в Россию — это слабо возможно. А российское вино такое может быть», — сказал глава «Роскачества» Максим Протасов.

Он рассказал, что отбор вин для гида был разделен на два этапа. Сначала проводился аудит хозяйств, чтобы удостовериться в том, что они делают вино из отечественного винограда. Затем эксперты оценивали цвет, аромат и вкус более 500 напитков.

По словам председателя Союза сомелье России Артура Саркисяна, среди 320 марок нельзя назвать лучшие или худшие. Всеми упомянутыми в гиде винами «не стыдно украсить стол». «В соответствии с российским ГОСТ «хорошим» считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Для «Винного гида России» был установлен более высокий минимальный балл — 78. И 211 вин получили оценку выше», — сказал по этому поводу глава «Роскачества».

«Винный гид России» теперь будет выпускаться каждый год. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что в нем появятся вина дороже 1 тыс. рублей. «Роскачество» занимается в основном товарами массового сегмента. Но у винного гида более важное и весомое значение, к тому же под любую категорию вина есть потребители», — сказал заместитель министра. Также предстоит «больше раскрыть для потребителя» некоторые винодельческие регионы. «Кавказ — это 25 тыс. га виноградников, но там тоже надо выявить качественных производителей», — отметил председатель Союза сомелье России.

Кроме того, в новых редакциях гида будут упомянуты вина, которым не место в магазинах. «В этом году принято решение не говорить о винах, которых не должно быть на полках. Потому что впервые такой гид выпускается, и показывать некачественную продукцию мы не будем. Но мы отправили письма всем производителям, под моей подписью, о том, что их вина не прошли отбор», — сказал Саркисян.

С 2016 года в Российской Федерации ежегодно собирают более 0,5 млн т винограда. Далеко не все эти объемы идут на производство вина. Но, по оценкам Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, из российского винограда в стране может производиться 150 млн бутылок вина объемом 0,75 л. Консервативная оценка экспертов «Роскачества» — порядка 120 млн бутылок.

«Винный гид России» доступен на портале и в приложении «Роскачества». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что обязательно надо будет сделать отдельное приложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскачество» назвало лучшие российские розовые вина
«Массандра» получила рекордное число наград на конкурсах «Продэкспо»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017