В «Винный гид России» попали 320 выбранных «Роскачеством» марок

«Роскачество» вместе с Минпромторгом и Минсельхозом представили гид по винам России. В него вошли 320 марок, сделанных из российского винограда, которые стоят дешевле 1 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции, состоявшейся в Москве 19 февраля.

«До 70% вин (попавших в рейтинг. — Ред.) находились в группе до 500 рублей. Чтобы качественное вино по такой цене приехало в Россию — это слабо возможно. А российское вино такое может быть», — сказал глава «Роскачества» Максим Протасов.

Он рассказал, что отбор вин для гида был разделен на два этапа. Сначала проводился аудит хозяйств, чтобы удостовериться в том, что они делают вино из отечественного винограда. Затем эксперты оценивали цвет, аромат и вкус более 500 напитков.

По словам председателя Союза сомелье России Артура Саркисяна, среди 320 марок нельзя назвать лучшие или худшие. Всеми упомянутыми в гиде винами «не стыдно украсить стол». «В соответствии с российским ГОСТ «хорошим» считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Для «Винного гида России» был установлен более высокий минимальный балл — 78. И 211 вин получили оценку выше», — сказал по этому поводу глава «Роскачества».

«Винный гид России» теперь будет выпускаться каждый год. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что в нем появятся вина дороже 1 тыс. рублей. «Роскачество» занимается в основном товарами массового сегмента. Но у винного гида более важное и весомое значение, к тому же под любую категорию вина есть потребители», — сказал заместитель министра. Также предстоит «больше раскрыть для потребителя» некоторые винодельческие регионы. «Кавказ — это 25 тыс. га виноградников, но там тоже надо выявить качественных производителей», — отметил председатель Союза сомелье России.

Кроме того, в новых редакциях гида будут упомянуты вина, которым не место в магазинах. «В этом году принято решение не говорить о винах, которых не должно быть на полках. Потому что впервые такой гид выпускается, и показывать некачественную продукцию мы не будем. Но мы отправили письма всем производителям, под моей подписью, о том, что их вина не прошли отбор», — сказал Саркисян.

С 2016 года в Российской Федерации ежегодно собирают более 0,5 млн т винограда. Далеко не все эти объемы идут на производство вина. Но, по оценкам Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, из российского винограда в стране может производиться 150 млн бутылок вина объемом 0,75 л. Консервативная оценка экспертов «Роскачества» — порядка 120 млн бутылок.

«Винный гид России» доступен на портале и в приложении «Роскачества». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что обязательно надо будет сделать отдельное приложение.