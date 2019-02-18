«Массандра» получила рекордное число наград на конкурсах «Продэкспо»

«Массандра» стала абсолютным рекордсменом среди винодельческих предприятий по числу наград, полученных на конкурсах, проходивших в рамках 26-й международной продовольственной выставки «Продэкспо-2019». Компания завоевала сразу 10 медалей.

Так, в традиционном дегустационном конкурсе «Лучший продукт – 2019» наивысших наград удостоились пять марок массандровских вин. Золотые медали получили «Херес Ореанда» и «Портвейн белый Южнобережный». Специальной награды «Звезда «Продэкспо», которая присуждается за выдающийся инновационный продукт, удостоились красное сухое «Сира», «Мускат позднего сбора» и «Мускат позднего сбора» розовый.

Еще один комплект из пяти наград продукция «Массандры» завоевала в международном конкурсе «Винный гид «Продэкспо». «Золото» ушло к «Мускату позднего сбора», «Мускату позднего сбора» розовому и «Хересу Ореанда», а «серебро» досталось «Каберне Совиньон» и «Портвейну белого Южнобережного».

«В победителях — и классика, и новые работы. К примеру, «Портвейн Южнобережный» впервые был приготовлен еще в 1944 году. А мускаты позднего сбора и «Сира» были рождены уже после крымской весны. И это уже не первые их награды. Это говорит о том, что «Массандра» живет и развивается, сохраняя всё то, что делали предыдущие поколения виноделов и при этом раскрывая новые возможности южнобережья», — отметила гендиректор предприятия Янина Павленко.

По ее словам, все марки, получившие награды, — вина с защищенным географическим указанием, лицензию на производство которых «Массандра» получила первой в России.

26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства работала в московском «Экспоцентре» с 10 по 14 февраля. Мероприятие собрало почти 2,5 тыс. участников из 69 стран, а посетили выставку около 62 тыс. человек из 100 стран и всех федеральных округов России.