В «Роскачестве» раскрыли секрет выбора идеальных цветов

Эксперты «Роскачества» подготовили рекомендации по выбору свежих цветов в преддверии Международного женского дня.

Чтобы поддержать товарный вид застоявшихся цветов, продавцы могут обрывать подсохшие и потемневшие лепестки, маскировать изъяны яркой упаковкой, собирать увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными. Если нет уверенности в свежести готового букета, лучше попросить собрать новую композицию.

Также следует обращать внимание на состояние стеблей и листьев. «Стебли свежих цветов — упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго», — говорится в сообщении организации.

При этом срез на конце стебля должен быть влажным и светлым, без постороннего запаха. Если он почернел или пожелтел, значит, цветок срезали давно и долго держали без воды. Значимый признак нездоровых цветов — белый налет на листьях.

Выбирая букет из полевых цветов, необходимо пристально его рассмотреть, зачастую там можно встретить насекомых, отметили эксперты.

Чтобы сохранить букет как можно дольше, первым делом следует обновить срез на 2–3 см. Делать это нужно ножницами или секатором, держа стебли под струей воды.

«Размещать вазу с букетом лучше всего в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов», — рассказал кандидат биологических наук Артем Овод.

Розы и лилии следует ставить в прохладную воду, при этом у лилий сразу необходимо оборвать тычинки, пока они не покрылись пыльцой, добавили в «Роскачестве»

«Тюльпаны предпочитают холодную воду, даже льда можно добавить. Герберы мерзнуть не любят, им нужна вода комнатной температуры. А самые теплолюбивые — сирень и хризантемы, их лучше ставить в теплую воду», — заключили эксперты.

В связи с праздником россияне, трудящиеся по стандартному пятидневному графику, будут отдыхать с 8 по 10 марта. Следующие длинные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Сначала в РФ будут отмечать День весны и труда, а затем День Победы.