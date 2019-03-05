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На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Экипаж Международной космической станции (МКС) почувствовал запах спирта после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2. Об этом 5 марта «РИА Новости» рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

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По его словам, сейчас американская сторона разбирается с запахом, появившимся после открытия люка в беспилотник.

«Астронавты взяли пробы воздуха анализатором, которые показали повышенное содержание изопропилового спирта», — рассказал источник.

Он добавил, что 3 марта концентрация спирта в атмосфере станции составляла примерно 6 мг на 1 м3. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м3.

Американский корабль Dragon-2 компании SpaceX успешно пристыковался к МКС 3 марта. Аппарат доставил для экипажа станции 182 кг продовольствия и оборудования. В составе международной станции беспилотник пробудет пять дней, а 8 марта сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане.

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