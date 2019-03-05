В Петербурге простились с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербурге простились с ученым, лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Церемония прощания проходила в здании научного центра Российской академии наук (РАН) на Университетской набережной.

В ходе церемонии, которая продлилась два часа, соболезнования принимали родные Жореса Ивановича — жена Тамара, а также дочь Ольга и сын Иван. Как пишет сайт kp.ru, проститься с академиком пришли первые лица Петербурга, президент РАН Александр Сергеев, экс-глава РАН Евгений Фортов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Очередь из желающих отдать дань уважения Жоресу Алферову растянулась далеко вдоль набережной. Среди них также были ученики нобелевского лауреата из Физтеха.

Ученого похоронили на кладбище в поселке Комарово, таким образом исполнив волю покойного. За организацию похорон отвечала специальная комиссия, возглавляемая врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет RT. Чиновник также пообещал увековечить память академика в городе.

Память ученого почтили минутой молчания и на заседании Государственной думы 5 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Алферов был «человеком, которого все безмерно уважали и ценили. Являлся депутатом (КПРФ. — Прим. ред.) на протяжении шести созывов. Был ученым с мировым именем, который сделал многое для развития физики», пишет НСН.

Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он был единственным жившим в России нобелевским лауреатом по физике. Награду ему вручили в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президента РАН.