Против «заминировавшего» самолет в Кемерове мужчины возбудили дело

Уголовное дело возбудили в отношении пассажира, сообщившего о бомбе на борту пассажирского самолета в аэропорту Кемерова. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в кузбасском линейном управлении МВД России.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), передает ТАСС.

Инцидент произошел 3 марта. Пассажир самолета авиакомпании «Сибирь» заявил о том, что в его ручной клади находится взрывное устройство. После проверки воздушного судна бомбы обнаружено не было. Самолет вылетел из Кемерова в Москву с трехчасовой задержкой. Пассажира задержали, им оказался бывший участник труппы Большого театра.

Мировой суд назначил мужчине административный арест сроком на трое суток. В полиции сообщили, что когда этот срок истечет его допросят в качестве подозреваемого, а затем будет избрана мера пресечения на время следствия по уголовному делу. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.