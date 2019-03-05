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Белый дом назвал «позорным» расследование конгресса США против Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Начатое 4 марта юридическим комитетом палаты представителей конгресса США расследование, касающееся предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа, а также его бизнеса, является «позорным и оскорбительным». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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«Председатель (юридического комитета палаты представителей. — Ред.) Джерри Надлер начал позорное и оскорбительное расследование набивших оскомину и ложных утверждений, уже изученных спецпрокурором (Робертом Мюллером. — Ред.) и комитетами обеих палат конгресса», — цитирует представителя Белого дома Associated Press.

Сандерс отметила, что Надлер и поддерживающие его демократы начали это расследование, потому что боятся, что их двухлетняя ложная история о сговоре с Россией рушится.

Она также назвала «постыдным их (демократов) устрашение и издевательства над американскими гражданами».

Ранее в марте сообщалось, что юридический комитет палаты представителей США намерен направить более 60 запросов сотрудникам Белого дома, министерства юстиции и других ведомств для проверки Трампа на предмет злоупотреблений властью.

Расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

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