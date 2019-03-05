Очередное лекарство с фенспиридом изымут из продажи в России

Росздравнадзор изымет из обращения противовоспалительный лекарственный препарат «Эриспирус», который содержит в себе потенциально опасный компонент фенспирид. Уведомление было размещено 4 марта на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус» (МНН: Фенспирид)», — говорится в сообщении.

19 февраля из обращения в России отозвали венгерский лекарственный препарат «Эпистат», так как сoдержащийcя в нем фенспирид может негативно отразиться на здоровье сердца.

14 февраля из обращения отозвали препарат «Эреспал», содержащий аналогичное вещество.

Тогда же сообщалось, что Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии. Дополнительные исследования показали, что особенно это лекарство опасно для тех, кто уже страдает сердечными недугами. Однако и у здоровых людей при длительном приеме фенспирид может вызвать необратимые последствия.