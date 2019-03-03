Здоровым голландским конькобежцам выписывади лекарство от астмы

Три голландских конькобежца анонимно признались в том, что врачи выписывали им лекарство от астмы, которой не было.

Как сообщает De Volkskrant, спортсмены принимали препарат с 2000 по 2002 год.

«Им прописывалась определенная допустимая дозировка, но, по словам спортсменов, доктор Яп Вестбрук из Херенвена предложил поставить диагноз «астма», вне зависимости от результатов обследования», — уточняет издание. Таким образом конькобежцы получили возможность увеличить дозировку препаратов.

По словам медицинского директора Олимпийского комитета и Федерации спорта Нидерландов Кеес-Рейна ван ден Хугенбанда, до 90% голландских конькобежцев используют лекарства от астмы. При этом всего 10% жителей всех Нидерландов испытывают проблемы с этим и схожими заболеваниями, пишет «Газета.ру».

27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Федеральное управление уголовной полиции задержало пять спортсменов: двух эстонцев, австрийцев Макса Хауке и Доминика Бальдауфа, а также Алексея Полторанина из Казахстана. 28 февраля Хауке, Бальдауф и Полторанин признались в применении кровяного допинга и были отпущены.