В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Управление народной милиции самопровозглашенной ДНР заявило, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила экс-командира танкового экипажа Светлану Дрюк, передает 4 марта агентство «РИА Новости».

Как отмечают в милиции, женщина с 2014 года участвовала «в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части». Она имеет медаль «За воинскую доблесть».

После увольнения из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья Дрюк с детьми выехала в Молдавию. Там ее задержали сотрудники СБУ и перевезли на Украину.

«На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», — рассказали в народной милиции.

Ранее в сюжете Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала «1+1» сообщалось, что женщина перешла на сторону украинских силовиков. В СБУ эту информацию подтвердили. По данным ведомства, это произошло после длительной операции контрразведки.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.