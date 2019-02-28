В ДНР уничтожили огневые точки ВСУ после обстрела Горловки

Ополченцы самопровозглашенной ДНР уничтожили огневые точки бойцов Вооруженных сил Украины, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции республики.

По его словам, украинские силовики в четверг, 28 февраля, обстреляли из минометов подконтрольную ДНР Горловку. Также атаке из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись пригород и окраины Донецка, передает «РИА Новости».

«Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены», — сказал Безсонов.

Он добавил, что потерь среди ополченцев нет.

Горловка находится у линии разграничения, в 40 км к северу от Донецка и регулярно подвергается атакам. В городе расположены химзавод «Стирол» и машиностроительный завод. Население составляет около 250 тыс. человек.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).