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Племянника Киселева приговорили в Германии к двум годам за подготовку к войне

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Фото: соцсети
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Суд в Мюнхене приговорил племянника телеведущего Дмитрия Киселева — Сергея Киселева — к двум годам и трем месяцам тюремного заключения за подготовку к участию в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщает корреспондент RTVI из зала суда в четверг, 28 февраля. 

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Его обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности и в нарушении закона о хранении оружия. В общей сложности ему грозило до 10 лет тюрьмы. 

По версии следователей, в августе 2014 года Киселев проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). У него было при себе оружие — автомат Калашникова и пистолет, отмечает «Федеральное агентство новостей»

Сам племянник телеведущего отказался признавать, что проходил боевую подготовку и утверждал, что в Петербурге просто ожидал отправки в Донбасс. Защита подсудимого строилась на том, что среди доказательств — фотографий из Петербурга — нет ни одного снимка, где он принимает участие в самой подготовке. На кадрах Киселев позирует с другими участниками получает медаль «Имперского легиона». 

При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Также было учтено отсутствие судимости у Киселева.

В начале февраля Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю подтвердил, что его племянник действительно воевал в Донбассе, за что был награжден. Журналист подчеркнул, что действующая на Украине власть — фашистская, а его родственник воевал «на стороне добра». Он также сообщил, что оказывает поддержку семье Сергея, у которого трое детей.

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