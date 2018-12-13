Ситуация по эскалации: ДНР ждет провокаций перед выборами в Киеве

В Донбассе сохраняется повышенный риск эскалации конфликта. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин. По его данным, на линии соприкосновения наблюдается усиление концентрации украинских военных, вооружений и техники, в самопровозглашенную пытаются прорваться диверсионные группы. Обострение происходит на фоне заявлений Петра Порошенко о «войне» с Россией и некоторого роста рейтинга президента за счет радикально настроенного электората. В Госдуме РФ «Известиям» рассказали, что в ближайшее время от Киева можно ждать провокаций, как в акватории Черного моря, так и на востоке Украины. Тем самым президент страны пытается удержаться у власти, пояснили «Известиям» в Верховной раде.

Ситуация на линии соприкосновения между республиками Донбасса и украинскими вооруженными силами остается взрывоопасной. Ранее в ДНР, ссылаясь на данные разведки, заявили о возможном масштабном наступлении ВСУ 14 декабря. Угроза эскалации сохраняется до сих пор, сообщил «Известиям» Эдуард Басурин.

— Ситуация обострения продолжает оставаться в зоне риска. Возможно, наступления и не будет, поскольку мы объявили о планах Украины и они могут побояться. Но угроза по-прежнему крайне высока, — сказал замкомандующего армией ДНР. — И хотя нельзя говорить об активизации обстрелов, от которых возросли бы число пострадавших мирных жителей или количество поврежденных гражданских зданий, наблюдается усиление концентрации военных, вооружений и техники со стороны противника.

По его словам, еще одна проблема — попытки дестабилизировать ситуацию в республике при помощи диверсантов. Пока донецкие спецслужбы справляются с задачей воспрепятствовать деятельности непрошенных гостей.

Опасения самопровозглашенных республик связаны не только с разведданными, но и с активизацией воинственной риторики в Киеве. Особенное рвение украинские власти стали проявлять после инцидента в Керченском проливе, после которого на Украине на 30 дней было введено военное положение в 10 областях и территориальном море. Накануне Петр Порошенко заявил, что столкновение между Россией и Украиной в Черном море — это «война».

Подобные действия украинского президента объясняются приближающимися выборами 31 марта 2019 года. Учитывая крайне низкий для лидера страны рейтинг, глава Украины пытается «любыми средствами повысить себе процент», заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Выборы близко, поэтому и идут провокации, а на словах — запудривание мозгов избирателям. Отсюда и риторика, что война якобы началась керченским инцидентом, — сказал российский депутат. — Киев вполне может решиться на обострение в Донбассе ради рейтинга, на любую провокацию, чтобы потом «правильно» преподносить это мировому сообществу, которое с удовольствием подхватит различные диверсии. Всё может произойти в ближайшие дни и недели — любая провокация.

В Верховной раде также считают, что тема активизации военных действий в Донбассе сейчас крайне актуальная. Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий пояснил «Известиям», что ради удержания власти действующий президент Украины «готов на всё».

— Если надо будет утопить страну в крови, чтобы остаться у власти, Порошенко это сделает. Ему важно остаться во главе предвыборной повестки, — подчеркнул украинский парламентарий. — Кроме того, он может отправить туда «патриотически» настроенные батальоны, бросить в пламя войны, а потом приспустить флаги и назвать их именами улицы, полагая, что тем самым заработает себе очки.

Другими словами, удастся ли избежать эскалации конфликта в Донбассе во многом зависит от хода предвыборной гонки на Украине. В последние месяцы популярность Петра Порошенко, согласно соцопросам, оценивалась в 7–10%. После керченского инцидента и разрыва договора о дружбе с Россией рейтинг президента поднялся до 14–15%. Впрочем, Евгений Балицкий считает, что относиться к данному росту стоит осторожно, поскольку не исключено, что опросы могут подгоняться под необходимые показатели. Если раньше украинский лидер не проходил даже во второй тур, то теперь у него появились шансы.