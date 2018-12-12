В ДНР сообщили о минировании дорог украинскими силовиками

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали минирование автомобильных дорог в населенных пунктах Донбасса, которые находятся под контролем Киева. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

ВСУ готовятся к наступлению в направлении Мариуполя, отметил он со ссылкой на данные разведки, передает 12 декабря «Федеральное агентство новостей».

«Украинские силовики уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в селах Славное, Березовое, Тарамчук», — подчеркнул Безсонов.

В такой ситуации не исключен подрыв транспорта мирных жителей в районе этих сел.

10 декабря в ДНР заявили, что крупная группировка бойцов ВСУ в составе свыше 12 тыс. человек 14 декабря начнет наступление на мариупольском направлении. 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина в ближайшие дни может предпринять полномасштабное наступление для захвата районов Новоазовска и Тельманово.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в результате госпереворота в феврале того же года, и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на «операцию объединенных сил».