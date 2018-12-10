В ДНР анонсировали масштабное наступление ВСУ в Донбассе

Крупная группировка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе свыше 12 тыс. человек 14 декабря начнет наступление на мариупольском направлении. Такую информацию озвучил замначальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

«Цель планируемого наступления — захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между ДНР и РФ в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», — приводит слова военного «Донецкое агентство новостей» в понедельник, 10 декабря.

По данным разведки, ударная наступательная группировка ВСУ сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь. Там же сконцентрировано более 50 танков, 40 РЗСО, 180 орудий и минометов. Кроме того, в район Володарского переброшено 12 единиц реактивной системы залпового огня «Смерч». В резерв выведены порядка 500 человек.

По словам военного, поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, который украинские спецслужбы устроят в Мариуполе: за несколько дней до наступления на металлургическом комбинате им. Ильича взорвут хранилище с химикатами. Также могут применить беспилотники для сброса мин и ручных гранат. В дальнейшем ответственность за эту диверсию киевские власти планируют возложить на ДНР, уверяет представитель республики.

Как рассказал Басурин, утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад ВСУ должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное — Широкино в направлении населенного пункта Клинкино. Задача украинских силовиков — к концу 15 декабря выйти к границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное, добавил он.

На захваченной территории планируются зачистки от нежелательных, по мнению командования ВСУ, элементов при помощи полка «Азов» и рейдовыми отрядами 36-й бригады морской пехоты.

«Призываю наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на военные приготовления ВСУ и остановить агрессию. Когда возобновятся боевые действия, вы не сможете сказать, что не знали о ее подготовке», — подытожил Басурин.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), название которой в 2018 году сменилось на операцию объединенных сил (ООС).