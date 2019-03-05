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В Музее Тропинина открылась выставка Нелли Кобзон

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Выставка коллекции декоративно-прикладного искусства «Женский вкус» из собрания заслуженного работника культуры России Нелли Кобзон открылась 4 марта в столичном Музее Тропинина и московских художников его времени.

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Особое внимание на экспозиции уделено фарфору — любимой части коллекции Кобзон. Посетители выставки могут увидеть вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины — середины XIX века.

В центре зального пространства разместились театральные аксессуары. Среди них и редкая коллекция старинных биноклей.

Автором художественной концепции выставки стал заслуженный художник России Александр Конов. Именно по его замыслу на стенах зала появились коллажи из портретов знаменитых женщин-коллекционеров и меценатов.

Посетить экспозицию можно до 14 апреля.

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