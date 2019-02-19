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Музей Тропинина отметит 50-летие выставкой самых значимых работ своего фонда

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Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
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Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени отметит 50-летие выставкой «Искусство сохранять 5:0» под кураторством художника Алексея Трегубова. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба учреждения.

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В основу проекта выставки легла идея хранения и экспонирования музейных ценностей. В общей сложности коллекция музея Тропинина насчитывает около 3 тыс. работ русских и западноевропейских мастеров ХVIII – начала XX вв.

На выставке «Искусство сохранять 5:0» будут представлены самые значительные работы из фондов музея, в том числе знаменитый портрет князя Сергея Голицына кисти Василия Тропинина, портрет Матвея Бегичева работы Ивана Вишнякова, камерные полотна Федора Рокотова, салонные образы в работах академика Сергея Зарянко и немецкого живописца Карла Лаша, а также пейзажи Сильвестра Щедрина, Алексея Боголюбова и Ивана Айвазовского.

Как отметил куратор выставки художник Алексей Трегубов, он собирается показать закрытое от посетителей «закулисье» музея, представить не только предметы искусства, но и элементы фондового хранения. Кроме того, желающие смогут познакомиться с базовыми принципами учета и архивации и тонкостями работы кураторов.

«В экспозиции множество биографий и судеб, они рассказывают и о «Москве послепожарной», и о красивой эпохе светских салонов, и о европейской художественной моде. Здесь не только о жизни изображенных моделей, но и о самих произведениях, об искусстве их сохранять», — пояснила директор музея Ольга Журавлева.

Выставка откроется 2 марта и продлится до 25 августа 2019 года.

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