Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД между СССР и США

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Согласно формулировке, действие документа приостановлено до устранения Вашингтоном допущенных ими нарушений обязательств.

Также Путин поручил российскому МИДу направить США уведомление о приостановлении выполнения договора.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.