Пресса США вновь заявила о нарушении Россией ДРСМД

Американская пресса вновь утверждает, что Россия нарушила договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Якобы на брифинге 23 января Министерство обороны России показало не вызвавшую у Вашингтона сомнения 9М729, а другую ракету. На пресс-конференции было доказано: представленное оружие не нарушает предела дальности действия, который предусмотрен соглашением. Представители США и других стран НАТО проигнорировали показ ракеты. Причем западные СМИ отреагировали через месяц после брифинга Минобороны.