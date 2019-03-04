Новак рассказал о планах по снижению добычи нефти на март

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что Россия планирует выйти на среднесуточное снижение добычи нефти на 228 тыс. баррелей к концу марта 2019 года, передает 4 марта ТАСС.

Такие меры предпринимаются, чтобы добиться показателей соглашений организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) по уменьшению добычи. Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года.

7 декабря Новак рассказал, что одной из решающих причин заключения сделки между нефтепроизводителями стала позиция президента РФ Владимира Путина, который четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель.

11 января стало известно, что Россия уже сократила нефтедобычу более чем на 30 тыс. баррелей в сутки. Позже, через месяц, Новак рассказал о плане на февраль — выйти на 90–100 тыс. баррелей.