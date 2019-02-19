Нефтегазовый формат: Россия проконсультирует энергетиков Брунея

Россия готова поделиться с Брунеем нефтегазовым оборудованием, а также проконсультировать энергетические предприятия в вопросах повышения нефтеотдачи. С таким предложением глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила во время официального визита в султанат. Она полагает, что сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах следует расширять. Султан Хассанал Болкиах поддержал инициативу российской стороны. Эксперты говорят о высоком уровне политического диалога РФ и Брунея, схожести их позиций по ряду региональных проблем, но отмечают скромные масштабы реального сотрудничества.

Бруней является для России важным партнером в южноазиатском регионе, заявила Валентина Матвиенко во время переговоров со спикером законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом. Однако объемы товарооборота ($800 тыс. с января по октябрь 2018 года), по ее словам, не отвечают интересам и возможностям наших стран.

Москва готова предложить Брунею передовые технологии, оборудование для утилизации попутного нефтяного газа, оказывать предприятиям энергетического комплекса консультационные услуги в области повышения нефтеотдачи, отметила спикер Совета Федерации.

— Это наше современное, прошедшее проверку временем оборудование в нефтегазовой сфере. И мы хотим развивать такие форматы, как обмен деловыми миссиями Брунея и России, — обратилась к парламентариям Валентина Матвиенко.

На встрече с султаном Хассаналом Болкиахом спикер верхней палаты российского парламента также обсудила уровнь торгово-экономических отношений и инвестиционное сотрудничество двух стран. Проинформировала, какие возможности открываются для брунейских инвесторов на Дальнем Востоке и в Сибири.

По словам Валентины Матвиенко, Хассанал Болкиах ее предложения «горячо поддерживал, российская делегация чувствовала подчеркнутое уважение к нашей стране».

— Султан ценит отношения, сложившиеся у него с президентом РФ, они носят особый доверительный, дружеский характер, — отметила глава Совфеда.

Хассанал Болкиах передал Владимиру Путину приглашение посетить с официальным визитом Бруней и сам выразил желание приехать в Россию.

Пока что отношения России и Брунея ограничиваются эпизодическими протокольными контактами официальных лиц, сказал «Известиям» профессор СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов.

— Россия в юго-восточной Азии вообще действует очень пассивно, — считает эксперт. — По сравнению с КНР, США и ЕС она имеет скромные показатели товарооборота, несмотря на периодические заявления о достижении очередных успехов. Но этом фоне реальное сотрудничество с Брунеем выглядит еще более скромно.

Взаимодействие с Брунеем является для России важным направлением работы в Юго-Восточной Азии, отметил эксперт РИСИ, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Андрей Губин. Определенные успехи уже достигнуты в области инвестиционного и технологического сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Кроме того, в Бандар-Сери-Бегаване интересуются приобретением российской авиационной техники, включая среднемагистральные пассажирские самолеты, самолеты-амфибии и вертолеты.

— Потенциал на региональном рынке, включая брунейский, есть и у российской морской техники, особенно, патрульных катеров и кораблей, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Андрей Губин. — О доверии между нашими странами говорит отмена виз для краткосрочных визитов, что дает возможности для развития туристских обменов не только с Брунеем. Особо стоит отметить высокий уровень политического диалога между нашими государствами и схожесть позиций по ряду региональных проблем, что чрезвычайно важно для реализации российских интересов в Юго-Восточной Азии. Например, по линии Восточноазиатского саммита или механизма Россия–АСЕАН.

Общение Валентины Матвиенко с Хассаналом Болкиахом побило все рекорды продолжительности бесед султана с зарубежными гостями, сообщила по итогам встречи шеф его протокола.