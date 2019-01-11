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Добыча нефти в России снизилась на 30 тыс. баррелей в сутки за январь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Россия за январь сократила добычу нефти более чем на 30 тыс. баррелей в сутки и к концу месяца планирует выйти на показатель в 50 тыс. баррелей. Об этом 11 января сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Мы снижаем добычу. По плану в этом месяце — выйти на минус 50 тыс. баррелей в сутки. Сейчас чуть более чем на 30 тыс. баррелей в сутки (снизили. — Ред.) к уровню октября. Это предварительная цифра», — цитирует его ТАСС

Кроме того, министр отметил, что следующая министерская встреча ОПЕК+ может пройти в апреле, однако окончательная дата мероприятия еще не назначена.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось. 7 декабря Новак сообщил, что одной из решающих причин заключения сделки между крупными нефтепроизводителями стала позиция президента РФ Владимира Путина, который четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель.

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