Добыча нефти в России снизилась на 30 тыс. баррелей в сутки за январь

Россия за январь сократила добычу нефти более чем на 30 тыс. баррелей в сутки и к концу месяца планирует выйти на показатель в 50 тыс. баррелей. Об этом 11 января сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы снижаем добычу. По плану в этом месяце — выйти на минус 50 тыс. баррелей в сутки. Сейчас чуть более чем на 30 тыс. баррелей в сутки (снизили. — Ред.) к уровню октября. Это предварительная цифра», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что следующая министерская встреча ОПЕК+ может пройти в апреле, однако окончательная дата мероприятия еще не назначена.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось. 7 декабря Новак сообщил, что одной из решающих причин заключения сделки между крупными нефтепроизводителями стала позиция президента РФ Владимира Путина, который четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель.