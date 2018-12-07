Новак заявил о решающей для заключения сделки ОПЕК+ позиции Путина

Позиция президента России Владимира Путина по сделке ОПЕК+ стала одной из основных причин заключения соглашения, сообщил на пресс-конференции в пятницу, 7 декабря, министр энергетики РФ Александр Новак.

«Что касается Российской Федерации, то тут решающую роль играет, что президент Российской Федерации четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и «не ОПЕК», — подчеркнул глава Минэнерго.

Новак напомнил, что в начале декабря на саммите G20 состоялась встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии, в ходе которой они обсудили ситуацию на нефтяном рынке, передает ТАСС.

«Очень важны контакты между лидерами стран, которые также между собой обсуждают такие сценарии и сотрудничество», — подчеркнул министр.

Ранее в пятницу стало известно, что на заседании ОПЕК была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.