ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

На заседании ОПЕК в пятницу, 7 декабря, была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

«Россия согласилась на предложения ОПЕК по снижению добычи», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что странами ОПЕК планируется сокращение добычи в 800 тыс. баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, — 400 тыс. баррелей в сутки.

Делегат добавил, что Иран освобожден от любых сокращений в рамках сделки ОПЕК+.

США с 5 ноября возобновили санкции против Тегерана. Ограничительные меры затрагивают иранский нефтяной сектор, а также страны — импортеры иранской нефти.

5 декабря мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.