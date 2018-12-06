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Источник в ОПЕК сообщил о решении сократить добычу нефти

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
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Страны-участники ОПЕК 6 декабря согласовали предварительную сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Агентство уточняет, что на данный момент официальных показателей, на сколько сократиться нефтедобыча, нет.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.

В свою очередь аналитики международного рейтингового агентства Fitch спрогнозировали стоимость нефти Brent в 2019 году. По их словам, цены на нефть повысятся на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи, и стоимость Brent составит $65 за баррель. 

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