В ЦБ оценили последствия от «ипотечных каникул»

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что введение «ипотечных каникул» не приведет к негативным последствиям для банков, а, наоборот, вызовет дополнительный интерес к их кредитным продуктам со стороны граждан, сообщает 4 марта ТАСС.

«Если в законодательстве будет возможность однократно прибегнуть к таким ипотечным каникулам, мне кажется, это поможет в целом и людям более уверенно брать ипотечные кредиты», — сказала она.

Набиуллина добавила, что у самих банков нет причин для волнений. «Ипотечные каникулы» не предусматривают снижения общей суммы кредита, как и процентной ставки.

28 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента проект закона об «ипотечных каникулах».

Поправки в законодательство предусматривают предоставление «каникул» по ипотеке для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мера включает в себя отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по жилищным займам и запрет для кредиторов взыскивать задолженность. Льготный период сможет длиться до шести месяцев.

До этого, 27 февраля, помимо распоряжения подготовить соответствующие поправки, президент России Владимир Путин потребовал принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее.