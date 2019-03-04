Посольство РФ в Великобритании представило доклад к годовщине событий в Солсбери

Посольство РФ опубликовало доклад к годовщине отравления в Солсбери. «Вопросы без ответов» описывают ситуацию с точки зрения Москвы. Наибольшее беспокойство до сих пор вызывает состояние Скрипалей. Юлия появилась на экранах один раз, а ее отца уже год никто не видел. Лондон засекретил ход расследования и не предоставляет Москве доступ к материалам, несмотря на то, что пострадавшие — граждане России.

Организация по запрещению химоружия не установила происхождение «Новичка», которым якобы были отравлены Скрипали. Британская полиция вообще вычислила «российский след» с помощью Google. Кто такие Скрипали, правоохранители узнали, введя в Сети поисковый запрос. Изначально прибывший наряд подумал, что это обычная передозировка наркотиками.

История с «Новичком» не дает покоя и сыну жертвы отравления в Эймсбери. Мать Эвана — Дон Стерджес — скончалась от воздействия паралитического вещества. Отчаявшийся молодой человек написал письмо президенту Владимиру Путину. Эван не верит ни властям Великобритании, ни в объективность их расследования. О ходе дела семья по-прежнему узнает из новостей, а не от правоохранителей.