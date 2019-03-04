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Дело о мошенничестве с Фондом капремонта возбудили в Липецкой области

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В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении регионального Фонда капитального ремонта. Выявлен факт хищения более 1 млн рублей, принадлежащих организации.

Как установило следствие, в 2017 году генеральный директор липецкой компании заключил с фондом договор о ремонте жилого многоквартирного дома. После этого он предоставил заказчику ложные данные об объеме выполненных работ. Таким образом, он похитил у организации более 1 млн рублей.

О случившемся стало известно во время проверки работы фонда, которую провели сотрудники прокуратуры. Выявлены многочисленные нарушения, в том числе факты завышения расходов. Также установлено, что договоры с подрядчиками заключались без конкурса, руководство фонда не взыскивало штрафы за просрочку обязательств и за некачественный ремонт.

GOROD48 сообщает, что в конце февраля на основании материалов прокурорской проверки деятельности фонда было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

В 2018 году прокуратура Липецкой области приняла к рассмотрению около 3 тыс. жалоб, касающихся жилищно-коммунальных вопросов. Более половины из них связано с некачественным капитальным ремонтом многоквартирных домов.

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