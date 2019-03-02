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Отставного генерала арестовали за мошенничество с «мертвыми душами»

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Начальника Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны, отставного генерал-майора Сергея Ягольникова арестовали за крупное мошенничество с «мертвыми душами».

Как пишет 2 марта «Коммерсантъ», при своем институте он содержал их рекордное количество — свыше сотни. «Мертвые души» «трудились» в частной научно-исследовательской фирме, которая, согласно бухгалтерской отчетности, выполняла значительную часть заказов ЦНИИ. На них начислялась зарплата за работу, которую фактически выполняли реальные сотрудники учреждения. В результате, по версии следствия, Ягольников вместе с подельниками похитил не менее 14 млн рублей.

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По словам источника издания, сотрудники военной контрразведки заинтересовались частной фирмой, работавшей при ЦНИИ, еще в прошлом году. В связи с тем, что все разработки института строго засекречены, они решили проверить соблюдение режима конфиденциальности в офисах частных проектировщиков, связанных с военными конструкторами. В итоге выяснилось, что утечки были невозможны в принципе, поскольку фирма на самом деле не занималась никакими проектами: ее сотрудники получали зарплату, имитируя обширную научно-практическую деятельность.

После того, как вскрылся этот факт, к проверке подключилось военное следствие. Так как разбирательство шло в головной научно-технической организации ВКО, заниматься им было поручено Андрею Днепровскому — следователю по особо важным делам Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России. Именно он расследовал мошеннические схемы в «Оборонсервисе».

В ходе проверок было установлено, что коллективом «мертвых душ» руководил штатный финансист ЦНИИ и старый приятель Ягольникова, а на допросах выяснилось, что мошенническую схему придумал сам отставной генерал. Ягольников и его подельник (имя не называется) были задержаны в конце февраля. Затем 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Начальник ЦНИИ обвинение не признал и обжаловал арест.

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре России заявили о возбуждении уголовного дела о хищении 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны РФ.

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