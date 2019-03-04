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Песков прокомментировал ситуацию с косатками в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Кремль получит отчет о ситуации содержащихся в Приморье косаток и белух до вечера 4 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое [марта], мы уже созванивались с правительством, теми, кто курирует этот вопрос», — заключил он, добавив, что работа в этом направлении ведется.

Песков отметил, что справки на этот счет наводятся с раннего утра, поскольку в администрации президента России учитывают тяжелое состояние животных.

1 марта сообщалось, что косатки и белухи, находящиеся в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя, содержатся в приемлемых условиях.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. С призывом освободить животных ранее выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

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