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В Минприроды рассказали о сложности выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

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Фото: Depositphotos
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Выпуск косаток из бухты Средняя в Приморье необходимо осуществить грамотно, так как животные, пробывшие в неволе столько долгое время, могут пострадать при возвращении в дикую природу в холодное время года. Об этом 28 февраля заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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Глава Минприроды пояснил, что сотрудникам ведомства абсолютно понятна необходимость выпустить животных из «китовой тюрьмы» на волю, и ни у кого нет возражений по поводу этого решения.

«Самое главное, этот выпуск произвести грамотно для того, чтобы не потерять ни одной особи (...) Сейчас холодное время, даже при поднятии этих животных у них может быть воспаление легких. Это серьезная задача», — цитирует Кобылкина «РИА Новости».

Министр также отметил, что Росрыболовство придерживается аналогичного мнения. Он сообщил, что ученые составят специальную «дорожную карту» по выпуску косаток, в ней будет учтено и финансирование этого процесса.

По словам Кобылкина, освобождение затянулось из-за следственных процедур, так как животные выступали в качестве вещественных доказательств.

Ранее в этот же день стало известно о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, организовавших «китовую тюрьму». «Газета.ру» уточняет, что речь идет о компаниях «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий».

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости. В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. С призывом освободить животных ранее выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

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