Новые административные дела возбудили из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Против компаний, организовавших «китовую тюрьму» в Приморье, возбудили новые административные дела о нарушении правил рыболовства, сообщает в четверг, 28 февраля, ФСБ РФ.

Дела по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» 26 февраля возбудило пограничное управление ФСБ РФ по Приморью в отношении компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий», передает «РИА Новости».

Отмечается, что по делам были получены заключения специалистов, «свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации».

О «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае стало известно в октябре прошлого года после того, как организация Greenpeace сообщила о планируемой продаже в Китай 13 краснокнижных косаток, 11 из которых содержались именно там в неподходящих условиях. После скандала к расследованию подключились прокуратура и Следственный комитет, обнаружившие нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, чьи сотрудники отловили животных. Было возбуждено уголовное дело.

С призывом освободить животных выступали мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Последний назвал ситуацию «бесчеловечным захватом» косаток и белух, отмечает «Газета.ру».

22 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу определить судьбу косаток, которые сейчас содержатся в центре передержки в приморской бухте Средняя. Соответствующее решение должно быть найдено до 1 марта.