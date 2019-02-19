Судьбу косаток и белух из «китовой тюрьмы» обсудят в Госдуме

Судьбу косаток и белух из «китовой тюрьмы» Приморского края обсудят на заседании круглого стола в Госдуме 19 февраля. Об этом сообщил глава региональной общественной организации (РОО) «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«На этом заседании я обращусь к депутатам с просьбой посодействовать в скорейшем выпуске на свободу животных, а также обращусь с просьбой поддержать инициативу зоозащитников о введении законодательного запрета на вылов морских млекопитающих в РФ в культурно-просветительских целях», — цитирует его агентство «Интерфакс».

Круглый стол организован комитетом по экологии и охране окружающей среды. Ожидается, что в нем примут участие представители Генпрокуратуры, Минсельхоза, Минприроды, Россельхознадзора, Росприроднадзора и общественные деятели.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

По мнению следствия, животных выловили несколько юрлиц, имеющих разрешение на это для культурно-просветительских целей. Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.