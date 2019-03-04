Фонд «Сколково» увековечит память Жореса Алферова

Руководство фонда «Сколково» рассматривает варианты увековечивания памяти нобелевского лауреата по физике, российского академика и политика Жореса Алферова, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Жорес Иванович внес огромный вклад в отечественную и мировую науку, в организацию научной составляющей деятельности «Сколково» и создание инновационной экосистемы вокруг него. В настоящее время руководство фонда обсуждает варианты увековечивания его памяти», — рассказал собеседник.

В «Сколково» известный ученый был сопредседателем консультативного научного совета.

Ранее стало известно, что память о Жоресе Алферове будет увековечена в Санкт-Петербурге. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

Алферов скончался поздно вечером 1 марта от острой сердечно-легочной недостаточности. Ему было 88 лет.

Академик написал свыше 500 научных работ и создал более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Кремером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы.