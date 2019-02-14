В «Сколково» прошла конференция Build UP Open Day

Конференция Build UP Open Day для российских стартапов, лидеров девелоперских, строительных и инновационных компаний, консультантов и экспертов состоялась 13 февраля в технопарке «Сколково».

Участниками дискуссии, посвященной возможностям акселерационной программы Build UP и трендам в области инноваций, стали президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин, генеральный директор «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина, президент «Фодд» Олег Мороз, вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов и директор «Акселератор ФРИИ» Дмитрий Калаев. Во время дискуссии ведущие отраслевые эксперты — ректор МГСУ Андрей Волков, председатель российского совета по зеленому строительству Гай Имз, замдиректора инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана Вячеслав Селезнев — рассказали о трендах и способах внедрения новых технологий в строительную отрасль.

Кроме того, в ходе мероприятии фонд «Сколково» представил первые итоги программы Build UP, ставшей первым масштабным проектом на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий. По последним данным, на участие в Акселерационной программе подано более 140 заявок из разных городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми и Челябинска. Больше всего заявок поступило из Москвы и Петербурга. Совокупная доля стартапов из других городов России составила 50%, еще около 10% проектов поступило от международных компаний из-за рубежа: Эстонии, Белоруссии, Индии, Турции.

Наиболее популярным направлением стали инновации в области строительства (40% поданных заявок), высокотехнологичные проекты и инженерные технологии (28%), проекты по улучшению качества жизни (21%) и бизнес-идеи в сфере продаж и маркетинга (11%). Из числа поданных заявок 36% стартапов являются действующим бизнесом, 25% проектов находятся в стадии опытной разработки, а 22% потенциальных участников программы только готовятся к запуску бизнеса.

По словам Сергея Калинина, Россия занимают лидирующие позиции на мировом рынке инвестиций в строительной отрасли.

«Первые итоги проекта Build UP позволяют говорить о высоком интересе к нашей деятельности со стороны ведущих российских разработчиков новых технологий и наших зарубежных коллег. Хочу отметить, что почти половина поданных заявок на участие в акселерационной программе направлена на решение наших ключевых задач — модернизация и ускорение производства. Мы возлагаем большие надежды на качественную оценку проектов, по итогам которой мы сможем пилотно внедрить наиболее прогрессивные идеи, имеющие практический смысл, ощутимый и измеряемый эффект в масштабе крупных объектов недвижимости», — отметил президент «Галс-Девелопмент».

Эту позицию поддержал Олег Морозов. По его словам, тот факт, что на день открытых дверей зарегистрировались свыше 700 участников, свидетельствует о высокой заинтересованности рынка в инициативе. Олег Дубнов, со своей стороны, отметил, что в рамках Build UP Open Day все потенциальные участники акселератора получили возможность задать индустриальным партнерам и экспертам вопросы, которые позволят более качественно подготовить заявку.

«Наша цель — ускорить коммерциализацию новых технологий за счет создания эффективного механизма взаимодействия крупного бизнеса и стартапов в формате акселерационной программы. (...) Безусловно, проекты, проработанные под запрос корпораций — партнеров акселератора, имеют больше шансов на успех», — заключил вице-президент фонда «Сколково».

Алена Дерябина, в свою очередь, заявила, что от участников программы есть два ключевых ожидания. Первое заключается в предоставлении технологических решений, которые смогут революционно сократить сроки строительства, а второе — в минимизации влияния человеческого фактора на проект на этапе строительства.

Этап сбора заявок в акселерационную программу Build UP продлится до 15 марта. По результатам экспертной оценки перспективные разработки будут отобраны в программу, где стартапы получат возможность бесплатно поработать в акселераторе с возможностью индивидуальных консультаций с профильными экспертами с целью совершенствования предлагаемых технологий и их адаптации под задачи бизнеса. В мае состоится очная защита проектов, а в сентябре программа Build UP завершится. По ее итогам 12 проектов будут внедрены на объектах «Галс-Девелопмент», «Дон-строй Инвест» и «Фодд».