Прямой эфир

Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера, который будет координировать взаимодействие в сферах промышленности, науки, образования и связи с организациями, специализирующимися на поддержке малого и среднего бизнеса.

Умная держава: на цифровизацию направят 2 трлн рублей
Один из приоритетов при переходе экономики на «цифру» — развитие человеческого капитала

Документ опубликован 26 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания. В документе глава государства также рекомендовал правительству Москвы создать фонд, обеспечивающий функционирование инновационного кластера.

В состав коллегиального органа управления организации, по мнению главы государства, должны войти его представители, а также представители правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ Виктор Садовничий, главы «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса» и «Роснано» Сергей Чемезов, Алексей Лихачев, Дмитрий Рогозин и Анатолий Чубайс, а также президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук и глава Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

28 ноября в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет пятый предпринимательский форум «Трансформация». В нем планируют принять участие более 20 тыс. бизнесменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Укол в перелом: ученые создали клеточный препарат для сращения костей
Новая методика уже применяется врачами при особенно сложных травмах
Окно-светильник: в России создан революционный способ энергосбережения
Российские разработчики создали прототип устройства, сочетающего функции солнечного элемента и светодиода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017