Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера, который будет координировать взаимодействие в сферах промышленности, науки, образования и связи с организациями, специализирующимися на поддержке малого и среднего бизнеса.

Документ опубликован 26 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания. В документе глава государства также рекомендовал правительству Москвы создать фонд, обеспечивающий функционирование инновационного кластера.

В состав коллегиального органа управления организации, по мнению главы государства, должны войти его представители, а также представители правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ Виктор Садовничий, главы «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса» и «Роснано» Сергей Чемезов, Алексей Лихачев, Дмитрий Рогозин и Анатолий Чубайс, а также президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук и глава Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

28 ноября в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет пятый предпринимательский форум «Трансформация». В нем планируют принять участие более 20 тыс. бизнесменов.