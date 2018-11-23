Пятый форум «Трансформация» в Москве соберет 20 тыс. предпринимателей

28 ноября в спорткомплексе «Олимпийский» состоится пятый предпринимательский форум «Трансформация». В московском правительстве заявили, что в мероприятии примут участие более 20 тыс. бизнесменов.

В частности, среди выступающих будут известные бизнес-коучи, топ-менеджеры и эксперты в самых разных отраслях, в частности, телеведущая Екатерина Андреева, маркетолог Игорь Манн, один из первых миллионеров страны Владимир Довгань, специалист по стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон, сообщается на сайте мэра Москвы.

В мероприятии также примут участие эксперт по чат-ботам Алексей Воронин, специалист по ведению переговоров Игорь Рызов, основатель холдинга «Синергия» Вадим Лобов и другие. На сайте форума указано, что его хедлайнером станет мэр столицы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день прошло уже четыре форума, в которых в общей сложности приняли участие свыше 80 тыс. человек. Форум стал одним из самых ожидаемых и значимых деловых событий для бизнеса и завоевал стабильную аудиторию», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Трансформация» — бесплатный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Первый прошел 29–30 сентября 2017 года, его участниками стали 18 тыс. человек.