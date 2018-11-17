Прямой эфир

Novikov Group обучит ресторанному бизнесу

0
Фото: Novikov Group
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ресторанный холдинг Novikov Group объявил о наборе желающих поучаствовать в программе подготовки специалистов в ресторанном бизнесе под названием Novikov People. Обучение пройдет в период с 26 по 30 ноября, сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

В программе будут обсуждаться секреты развития Novikov Group, структура и специфика работы компании, навыки общения с гостями.

123

Фото: Novikov Group

Участники получат базовые знания об индустрии, а также шанс получить работу в команде Аркадия Новикова. Кроме того, их научат сотрудничать со СМИ, медийными личностями и ресторанными критиками, грамотно составлять пресс-релизы и продвигающий онлайн-контент.

В процессе обучения все желающие узнают об актуальных трендах и возможностях SMM, процессе организации дегустации или громкого публичного мероприятия, а также подборе правильного фотоконтента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Novikov Group и Evian представили совместный проект
Завтрак в честь презентации фотопроекта Novikov Group прошел в ресторане Bolshoi

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017