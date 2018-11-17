Novikov Group обучит ресторанному бизнесу

Ресторанный холдинг Novikov Group объявил о наборе желающих поучаствовать в программе подготовки специалистов в ресторанном бизнесе под названием Novikov People. Обучение пройдет в период с 26 по 30 ноября, сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

В программе будут обсуждаться секреты развития Novikov Group, структура и специфика работы компании, навыки общения с гостями.

Фото: Novikov Group

Участники получат базовые знания об индустрии, а также шанс получить работу в команде Аркадия Новикова. Кроме того, их научат сотрудничать со СМИ, медийными личностями и ресторанными критиками, грамотно составлять пресс-релизы и продвигающий онлайн-контент.

В процессе обучения все желающие узнают об актуальных трендах и возможностях SMM, процессе организации дегустации или громкого публичного мероприятия, а также подборе правильного фотоконтента.