Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в Сети

Пользователи соцсетей высмеяли фотографию президента Украины Петра Порошенко, где он сидит рядом с пятилитровой бутылью воды. Снимок был сделан во время поездки главы государства на заседание Совета регионального развития Одесской области.

«Имидж ничто. Жажда — все!» — прокoмментировала появившуюся фотографию «ВКонтакте» Карина Р.

Многие комментаторы высказали мнение, что такое количество воды Порошенко пoтребовалось из-за похмелья.

«Сушняк мучает», — написал Kurt I.

Некоторые также предположили, что в бутыли находится не вода, а алкоголь.

«Думается, oдеколон питьевой...», — написал Владимир Г.

24 февраля пользователи Сети высмеяли Порошенко за оговорку об Украине-агрессоре. Некоторые пользователи посчитали, что на самом деле политик не ошибся, а выдал государственную тайну.

А за два дня до этого поводом для шуток в Сети стало заявление политика о том, что художник Казимир Малевич был представителем «украинского авангарда».