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Гройсман посоветовал украинцам смириться с высокими ценами на газ

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Фото: РИА Новости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал гражданам смириться с высокими ценами на газ, так как руководство страны связано обязательствами перед международными партнерами.

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В эфире телеканала «Прямой» глава правительства заявил, что без согласования с Международным валютным фондом (МВФ), ЕС и Всемирным банком снизить тарифы невозможно, и европейские партнеры на это не пойдут.

Кроме того, по его словам, снижение цен повлечет за собой неминуемый экономический кризис, пишет «Федеральное агентство новостей».

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. В рамках кредитной программы Киеву, в частности, пришлось повысить цены на газ для населения

По данным Всемирного банка, после госпереворота уровень бедности на Украине вырос сразу с 15 до 25%. При этом в октябре 2018 года власти повысили цены на газ на 23,5%, а в декабре — тарифы на отопление и горячую воду. В 2019 году Украине предстоит перечислить МВФ треть доходов в счет погашения госдолга, который с 2015 года вырос на $13 млрд.

В середине февраля Гройсман заявлял, что низкий уровень зарплат на Украине вынуждает жителей страны уезжать на заработки за границу. 

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