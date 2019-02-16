В Киеве рассказали о возможности снабжать Европу газом вместо России

Украина способна поставлять газ в Евросоюз вместо России, заявил кандидат в президенты страны от партии «Основа», депутат Верховной рады Сергей Тарута.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением», – написал политик в Facebook, предложив нарастить добычу собственного газа.

По мнению депутата, ЕС и США рассматривают проект «Северный поток – 2» с разных сторон. Евросоюз видит в строительстве газопровода экономическую выгоду, а Вашингтон — угрозу для безопасности.

«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — цитирует Таруту «Федеральное агентство новостей».

28 января в Верховной раде заявили о вероятном крахе украинской экономики после завершения контракта о транзите газа через территорию страны.

Нынешний контракт по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В 2020 году в эксплуатацию введут «Северный поток – 2». При этом Киев не идет на компромис с Москвой в вопросе заключения нового договора.

«Северный поток — 2» проводится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).