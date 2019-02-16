Прямой эфир
Сюжет:

В Киеве рассказали о возможности снабжать Европу газом вместо России

0
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина способна поставлять газ в Евросоюз вместо России, заявил кандидат в президенты страны от партии «Основа», депутат Верховной рады Сергей Тарута.

Идут по трубам: почему Киев не может спасти газотранспортную систему
Украина хотела получить за нее $300 млрд. Теперь не может продать и за семь

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением», – написал политик в Facebook, предложив нарастить добычу собственного газа.

По мнению депутата, ЕС и США рассматривают проект «Северный поток – 2» с разных сторон. Евросоюз видит в строительстве газопровода экономическую выгоду, а Вашингтон — угрозу для безопасности.

«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — цитирует Таруту «Федеральное агентство новостей».

28 января в Верховной раде заявили о вероятном крахе украинской экономики после завершения контракта о транзите газа через территорию страны.

Нынешний контракт по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В 2020 году в эксплуатацию введут «Северный поток – 2». При этом Киев не идет на компромис с Москвой в вопросе заключения нового договора.

«Северный поток — 2» проводится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США допустили введение санкций из-за «Северного потока — 2»
Лавров обсудил с главой МИД Германии «Северный поток – 2», Украину и Сирию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017