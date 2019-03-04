США запустят центры борьбы с «влиянием РФ» в Грузии и Прибалтике

США разработали проект создания в 2019–2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Об этом «Известиям» сообщили два источника в политических кругах, знакомых с ситуацией.

Вашингтон планирует открыть сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру с привлечением местных СМИ и НПО. Также планируется использовать крупнейшие IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

Как выяснили «Известия», три пилотных проекта уже весной будут запущены в Грузии, а также в странах Прибалтики и на Балканах.

«Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах. Во многих странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть», — пояснил собеседник «Известий».

Кроме того, специальные «мониторинговые миссии» будут заниматься выявлением «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы».

Американцы собираются опробовать их работу уже на мартовских выборах президента Украины, а также на майском голосовании в Европарламент.

Подробнее — в материале «Известий»:

Буйные на вмешательство: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ»