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Трахтенберг покинул ФК «Спартак»

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг объявил о решении уйти со своего поста.

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«Я озвучил свое решение, дал понять об этом клубу», — сказал Трахтенберг в эфире канала «Матч ТВ». Он объяснил это решение появлением на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов.

В конце февраля там появилась заметка с заголовком «Понты дороже денег». В тексте была критика организаторов акции в Москве, представивших на стикерах руководство клуба и некоторых игроков в образе «Фантастических тварей».

Позднее пресс-служба заявила, что текст был опубликован неизвестным лицом, получившим доступ к администрированию сайта и ведется внутреннее расследование.

Исполнять обязанности директора департамента будет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков. В октябре 2018 года он стал участником другого конфликта с болельщиками клуба.

После переноса матча «Спартак» – «Енисей» в Тюмень Папенков в Twitter заявил, что купленные фанатами авиабилеты в Красноярск — это «частные проблемы». Позже он удалил твит и извинился. «Спартак» объявил журналисту выговор.

Трахтенберг занимал пост директора департамента с июля 2016 года. Ранее он уже работал в «Спартаке», а также был пресс-атташе сборной СССР по хоккею, пресс-атташе сборной России по футболу и ФК «Ростов». Является одним из основателей в 1991 году газеты «Спорт-Экспресс».

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