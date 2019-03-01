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Матч между «Динамо» и «Спартаком» перенесли на «Арену Химки»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Матч «Динамо»–«Спартак» 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который перенесли с арены «Динамо» из-за неподходящего газона, состоится на «Арене Химки». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте РПЛ.

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«Матч 19-го тура «Динамо-Москва»–«Спартак-Москва» состоится 10 марта в 19.00 на «Арене Химки», — говорится в сообщении.

28 февраля сообщалось, что комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского «Динамо» перед игрой со «Спартаком». В ходе проверки было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии. Так, травяной покров не успел полностью сформироваться, плотность и прочность газона не соответствует минимальным нормам.

Обновленный спорткомплекс «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» объединяет под одной крышей футбольный стадион и малую спортивную арену. В ноябре 2018 года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию после десятилетней реконструкции.

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