«Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах

Руководство футбольного клуба «Спартак» проведет внутреннее расследование после публикации на сайте оскорбительного текста о фанатах команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование», — отмечает сетевое издание m24.ru.

Помимо этого, представители «Спартака» извинились перед болельщиками за появление оскорбительной публикации.

Как пишет «Интерфакс», материал оскорбительного характера появился на сайте клуба утром 27 февраля. Неизвестный разместил публикацию под названием «Понты дороже денег» в разделе «Пресса о нас». В тексте в резкой форме критикуется акция фанатов, направленная против руководства клуба: они расклеили на улицах Москвы афиши по мотивам фильма «Фантастические твари».